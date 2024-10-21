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Meteoroloji Dairesi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Açıklamada, bölge denizlerinde kuzey ve doğu yönlerden esmekte olan rüzgarın ise kuvvetlenerek "7" kuvvetinde ve fırtınamsı şeklinde esmesinin beklendiği uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede rüzgarın zamanla şiddetini artırarak kuzey ve doğu yönlerden fırtınamsı (50-61 km/h) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

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