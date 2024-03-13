Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adliye Meydanı'ndaki Şırnak'ta vatandaşlara seslendi. Erdoğan konuşmasında terörle mücadeleye yönelik mesajlar verirken ayrıca "Kato ve Faraşin Yaylası petrol arama alanları arasına girdi. Şırnak'ı madenleri, jeotermali, güneşi, rüzgarıyla enerji üslerinden biri yapmakta kararlıyız" dedi.

"BİZ BU SİNSİ OYUNU BOZDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Şırnak ile aramıza girmek isteyenler oldu, bu bölge ile bağımızı kesmek istediler. Devletin hataları elbette olmuştur, ama bölücü örgüt karanlık bir senaryonun maşalığını yapmıştır. Biz bu sinsi oyunu bozduk.

Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmi ile bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Devletin hataları elbette olmuştur. Bölücü örgüt aleni ihanetin, karanlık senaryonun maşalığını yapmıştır. Güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz.

Daha düne kadar bu ülkenin kaynaklarını sömürmek için bize envaiçeşit savunma sanayi ürünü pazarlayanlar şimdi bizim ürünlerimize talip olmaya başladılar. Eser ve hizmet anlayışımızın en somut örneği şehirlerimize yaptığımız yatırımlar. Şırnak'a 100 milyar TL yatırım yaptık. Eğitimde 4 bin 244 adet yeni derslik inşa ettik. Şırnak Üniversitesini şehrimize kazandırdık. 10 bin kişilik Cizre Stadyumu’nun yapılması için ihale aşamasındayız.

Bölücü terör örgütü tek parti faşizmi ile bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır.

YIL SONU 100 BİN VARİL PETROL ÜRETİMİ HEDEFİ

Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız. Buralar uçacak, uçacak! Bu ay sonuna kadar günlük 40 bin varili geçmek, yıl sonunda 100 bin varil üretime ulaşmayı hedefliyoruz. Kato ve Faraşin Yaylası petrol arama alanları arasına girdi. Şırnak'ı madenleri, jeotermali, güneşi, rüzgarıyla enerji üslerinden biri yapmakta kararlıyız.

Cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, belediyeleriyle el ele vererek Şırnak'ı bölgemizin ve ülkemizin önde gelen üretim ve istihdam merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz. Terör varsa ne yatırım, ne iş, ne huzur ne muhabbet oluyor.

