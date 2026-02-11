Petrol Çarşamba günü, piyasaların yön arayışı içinde ABD–İran görüşmelerini izlemesi ve süregelen jeopolitik belirsizliğin fiyatları desteklemesiyle yatay seyretti.

Brent ham petrol yüzde 0,3 artışla varil başına 69,03 dolara yükseldi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,4 artışla 64,19 dolara çıktı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, ABD ile yürütülen nükleer görüşmelerin Tahran’a Washington’ın diplomatik sürecin sürdürülmesi için yeterli uzlaşı sağlandığını gösterdiğini söyledi. İran ve ABD’den diplomatlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeye bir deniz filosu konuşlandırmasının ardından artan askeri gerilim endişeleri sonrası diplomasiyi canlandırmak amacıyla geçen hafta Umman’da bir araya geldi.

ANZ analistleri yayımladıkları notta, Umman Dışişleri Bakanı’nın görüşmeleri “verimli” olarak nitelemesinin ardından petrol fiyatlarının ilk etapta gerilediğini, ancak ABD’nin müzakerelerin başarısız olması halinde Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi gönderebileceğine dair haberlerin barışçıl çözüm umutlarını zayıflattığını belirtti.

Trump ise Salı günü yaptığı açıklamada, Washington ve Tahran yeni bir çatışmayı önlemeyi amaçlayan müzakerelere hazırlanırken Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi gönderilmesini değerlendirdiğini söyledi.

Öte yandan yatırımcılar, Çarşamba günü açıklanacak ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) haftalık petrol stok verilerini bekliyor.