Petrol, OPEC+ komite toplantısı öncesinde hisse senedi piyasalarıyla birlikte yükseldi. Yatırımcılar, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulama olasılığını izliyor.

Brent petrol, Salı günü yüzde 1 düşüşle kapattıktan sonra varil başına 65 dolara doğru tırmandı. ABD ham petrolü ise 61 doların üzerinde işlem görüyor. Piyasa gelişmelerini izleyen Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC), Çarşamba günü daha sonra toplanacak. Ardından Suudi Arabistan liderliğindeki grup Cumartesi günü bir araya gelerek Temmuz ayı üretim politikasını belirleyecek.

Delegelere göre, üyeler geçen hafta üst üste üçüncü ay için büyük bir üretim artışı yapılması konusunda ön görüşmeler gerçekleştirdi.

OPEC ve müttefiklerinin durdurulmuş üretimi yeniden artırması, arz fazlası endişelerini körükledi ve fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Qisheng Futures şirketinden analist Gao Jian, “Ham petrolün temel dinamikleri hâlâ ciddi baskı altında. Günün erken saatlerindeki yükseliş, makro risk iştahındaki iyileşmeden kaynaklanıyor olabilir” dedi.