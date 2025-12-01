Altın fiyatları, ABD'de Araık ayı sonlarında faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla ons başına yaklaşık 4 bin 256 dolara yükselerek son beş haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin bir dizi ılımlı açıklaması ve ABD'deki en uzun hükümet kapanmasının ardından gelen zayıf ekonomik görünüm, Fed'in faiz oranlarını tekrar düşürebileceği beklentilerini körükledi. Piyasalar şu anda yüzde 87 olasılıkla 25 baz puanlık bir indirimi fiyatlıyor.

46 YILIN EN İYİ PERFORMANSI

Yatırımcılar, Fed'in politika toplantısından önce faiz indirimi olasılığına dair daha fazla sinyal için bu hafta sonu açıklanacak ABD imalat ve özel istihdam verilerini yakından takip ediyor. Altın, bu yıl neredeyse her ay değer kazandı ve bu da onu 1979'dan bu yana en iyi yıllık performansına konumlandırdı.

Metalin yükselişi, merkez bankalarının artan alımları ve ETF'lere gelen güçlü girişlerle desteklendi ve bu da fiyatların geçen ay ons başına 4 bin 380 doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaşmasına yardımcı oldu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 229 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 205 dolar, en yüksek de 4 bin 256 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 239 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 765 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 749 lira, en yüksek de 5 bin 816 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 795 liradan alıcı buluyor.