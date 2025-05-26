Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik karşılıklı tarifelerin uygulanması için belirlenen süreyi uzatacağını açıklamasının ardından, ticaret gerilimlerinin azalabileceğine dair beklentilerle yatay seyretti.

Brent petrol varil başına 65 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü 62 doların altında seyretti. Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, gelecek ayın başında AB’ye yüzde 50 oranında daha yüksek bir vergi uygulama tehdidinde bulundu ancak Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, taraflara bir ticaret anlaşmasına varmaları için 9 Temmuz’a kadar süre tanıdı.

Ocak ortasından bu yana petrol fiyatları, Trump’ın geniş kapsamlı tarifeleri ve buna karşılık gelen önlemler nedeniyle talep görünümünün zayıflamasıyla birlikte düşüş eğiliminde. Bu duruma ek olarak, OPEC+ grubunun üretimi artırma planları da piyasada aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Grup, Temmuz ayı arz politikası hakkında karar vermek üzere Pazar günü toplanacak.

ING Grup emtia stratejisi başkanı Warren Patterson. “AB için tarife süresinin uzatılması piyasaya kısa vadeli bir destek sağlamış olsa da, bu hafta tüm dikkat OPEC+’ın üretim politikası üzerinde olacak. Grubun, yılın ikinci yarısında piyasayı yeterli seviyede arz edecek şekilde, yine önemli bir arz artışına gitmesini bekliyoruz” dedi.

Bu arada Trump, İran ile nükleer müzakerelerde “önemli ilerleme” kaydedildiğini belirterek, kısa süre içinde görüşmelerden olumlu haberler gelebileceğini söyledi. ABD ve İran, geçen hafta Roma’da bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı ve baş müzakereci Abbas Araghchi, birkaç toplantı içerisinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi.