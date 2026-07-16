Petrol, ABD’nin İran’daki askeri tesislere yönelik yeni saldırı dalgasının tam kapsamlı bir çatışmanın yeniden başlayabileceği ve Hürmüz Boğazı’nda arz kesintileri yaşanabileceği endişelerini artırmasının ardından perşembe günü üst üste dördüncü işlem gününde de yükseldi.

ABD, çarşamba günü İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koymasının ardından İran’ın kıyı savunma sistemleri ve füze tesislerini vurdu. İran ise ABD ile “varoluşsal bir savaş” içinde olduğunu belirterek bölgedeki enerji ihracatını daha da kısıtlayabileceği tehdidinde bulundu.

Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,4 yükselişle varil başına 85,28 dolara çıkarken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,5 artışla 80,02 dolardan işlem gördü.

Her iki gösterge de çarşamba günü yaklaşık yüzde 0,3 yükselmiş ve salı günü gördükleri yaklaşık son bir ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmişti.

Nissan Securities Investment Baş Stratejisti Hiroyuki Kikukawa, “Orta Doğu’da gerilimin yeniden tırmanmasıyla birlikte alımlar öne çıkıyor.” dedi.

Kikukawa, “Komşu ülkelerin arabuluculuk çabaları sürüyor ve piyasalardaki genel beklenti tam kapsamlı bir savaşın olası olmadığı yönünde. Ancak çatışmanın seyrine bağlı olarak WTI petrolün varil fiyatı 85-87 dolar seviyelerine yükselebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Petrol fiyatları, savaş başlamadan önce dünya petrolü ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretinin yaklaşık beşte birine ev sahipliği yapan Hürmüz Boğazı’ndaki arz kesintilerinin derinleşmesi nedeniyle bu hafta yükseliş kaydetti.

İran ile ABD arasındaki çatışmalar, geçen hafta yeniden alevlenerek haziran ayında aylar süren çatışmaların ardından sağlanan kırılgan ateşkesi zayıflattı.

Analistler, İran’ın Yemen’deki Husi müttefiklerini kullanarak Kızıldeniz’e açılan Babülmendep Boğazı’nı kapatabileceği sinyalini verdiğini belirtiyor. Böyle bir adımın Washington’a karşı yeni bir cephe açabileceği ve dünyanın en kritik iki enerji geçiş noktasını riske atabileceği ifade ediliyor.

Goldman Sachs, Körfez bölgesinden ihracattaki toparlanmanın gecikmeye devam etmesi halinde Brent petrolün dördüncü çeyrekte 110 doların üzerine çıkabileceğini öngördü. Banka, gerilimin azalması ve üretimin beklenenden hızlı toparlanması durumunda ise yıl sonuna doğru fiyatların 60 dolar seviyelerine gerileyebileceğini belirtti.

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 10 Temmuz ile sona eren haftada ham petrol stoklarının 1,7 milyon varil azaldığını açıkladı. Analistler ise stoklarda 2,6 milyon varillik düşüş bekliyordu.