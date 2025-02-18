Petrol, OPEC+ delegelerinin üretimi yeniden canlandırmayı ertelemeyi düşündüğünü söylemesi ve Ukraynalı insansız hava araçlarının Rusya’daki bir ham petrol pompalama istasyonuna saldırmasıyla yükselişin ardından yatay seyretti.

Brent ham petrolü varil başına 75 doların üzerinde işlem görürken, ABD Ham Petrolü ise 71 dolara yakın seyretti. Delegelere göre, Nisan ayında başlaması gereken arz artışı ertelenmeyi düşünülüyor. Bu arada Ukrayna’nın saldırısı, Kazakistan’dan gelen ana boru hattı üzerinden yapılan ihracatın yavaşlamasına neden oldu.

Ancak Rus haber ajansı Tass’a göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, OPEC ve müttefiklerinin herhangi bir ertelemeyi görüşmediğini söyledi.

IG Asia Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, “Rusya’daki Kazakistan’ın ihracat boru hattına yapılan insansız hava aracı saldırısı, düşüş eğiliminin bir miktar azalmasına katalizör sağladı. OPEC ve Rusya dahil müttefiklerinden gelen arz görünümüne ilişkin piyasa beklentileri uzun vadede odakta olacak” dedi.

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Irak’tan Türkiye’ye 25 Mart 2023’te duran petrol ihracatının bir hafta içinde başlayacağını belirtti.

Ham petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeleri kullanmasının küresel büyümeyi ve enerji talebini yavaşlatma tehdidi oluşturmasıyla yıla dalgalı bir seyirde başladı ve tüm kazanımlarını kaybetti.