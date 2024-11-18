Petrol bir hafta önce toplamda yüzde 3,8 gerilemesinin ardından haftanın ilk işlem gününde yükseldi.

Brent, varil başına 71 doların üstünde işlem görürken, ABD ham petrolü 68 dolara yakın seyrediyor.

Zayıf Çin tüketimi, Aralık ayında Angola ham petrolünün satışlarını etkilerken, Uluslararası Enerji Ajansı da dâhil olmak üzere tahminciler önümüzdeki yıl önemli bir arz fazlası olasılığı görüyor.

Petrol, Ekim ortasından bu yana kazançlar ve kayıplar arasında gidip gelirken, Orta Doğu’daki çatışmalar zaman zaman bir tırmanış ve arzda olası bir kesinti korkusu yaratıyor.

IG Asia Pte. Ltd.’de piyasa stratejisti olan Jun Rong Yeap, “Petrol fiyatlarının yükselmesi için çok fazla yükseliş katalizörü yok. Piyasa katılımcıları ABD ve OPEC+’dan daha yüksek arz beklentileri ve Çin ekonomisinin görünümü konusunda endişe duymaya devam ediyor” dedi.