ABD ham petrolü, piyasaların Cumartesi günü başlayan İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmayla Pazartesi günü yüzde 4,3 yükseldikten sonra varil başına 86 dolar civarında işlem gördü. İsrail, Gazze'ye havadan ve denizden saldırırken 300 binden fazla yedek askerden oluşan bugüne kadarki en büyük seferberliğini duyurdu ve Başbakan Benjamin Netanyahu "Ortadoğu'yu değiştirme" sözü verdi.

Ekonomik kaygıların Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintileriyle desteklenen toparlanmaya baskı yapmasıyla geçen ay yaşanan büyük dalgalanmaların ardından, çatışma petrolün volatilitesini artırdı.

İsrail'in küresel petrol tedarikindeki rolü sınırlı olsa da, çatışma hem ABD'yi hem de İran'ı sarsma tehlikesi taşıyor. Hamas'ı destekleyen Tahran'a karşı herhangi bir misilleme, dünya ham petrolünün çoğunu taşıyan ve İran hükümetinin daha önce kapatmakla tehdit ettiği hayati bir kanal olan Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini tehlikeye atabilir. İran Pazartesi günü saldırıya karıştığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Madencilik ve Enerji Emtiaları Araştırma Direktörü Vivek Dhar, "Geçmişte Filistin-İsrail çatışmalarını gördüğümüzde, petrol fiyatlarına yansıdığını gördüğümüz fiyat artışı, arz üzerindeki sınırlı etki nedeniyle oldukça geçici oldu" dedi.