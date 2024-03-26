Brent, Pazartesi günü yüzde 1,6 yükseldikten sonra varil başına 87 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü 82 doların üzerinde işlem gördü. Birkaç ulusal yetkiliye göre, OPEC+ delegeleri önümüzdeki hafta yapılacak inceleme toplantısında arz politikasını değiştirmeye gerek görmüyor ve kotalar Haziran ayına kadar yürürlükte kalacak. Husiler, ABD saldırılarını desteklemesi halinde Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerini yeniledi.

Ham petrol, ilk birkaç ayda bulunduğu dar aralığın dışına çıktıktan sonra bu çeyrekte şu ana kadar neredeyse yüzde 13 arttı. Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları, benzin de dahil olmak üzere bazı ürün pazarlarında güçlenme işaretleri ile kazanımlara yardımcı oldu. Olumlu genel piyasa görünümü, hedge fonlarının Brent'e yönelik yükseliş tahminlerini artırmasına yol açtı.

Para politikasındaki değişime dair işaretler de hissiyatı destekledi. Fed'in bu yılın sonuna doğru faiz oranlarını düşürmeye istekli olduğunun sinyalini vermesi, petrol de dahil olmak üzere riskli varlıklara yönelik iştahı artırdı. Ham vadeli işlemler son seanslarda hisse senedi göstergelerini takip ediyor.

Singapur'daki IG Asia Pte'de pazar stratejisti olan Yeap Jun Rong, "Tedarik kesintisi riskleri devam ediyor" dedi ve daha fazla rafinerinin darbe alması nedeniyle Rusya-Ukrayna savaşına atıfta bulundu.