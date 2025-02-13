Petrol, ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için görüşmeleri kabul etmesinin ardından kayıplarını artırdı. Bu durum Rus arzına yönelik risklerin azalabileceği yönündeki spekülasyonları artırdı.

Brent, Çarşamba günü yüzde 2,4 düşüşle iki aydan uzun bir süredir en yüksek düşüşünü yaşadıktan sonra varil başına 75 doların altına düştü, ABD Ham Petrolü ise 71 dolara yakın. Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre müzakerelerin hemen başlayacağını ve muhtemelen çok uzak olmayan bir gelecekte Suudi Arabistan’da Putin ile görüşeceğini söyledi.

Singapur’daki UBS Grup’un Bölgesel Baş Yatırım Sorumlusu Wayne Gordon, “Müzakereleri fiyatlandırmak için henüz çok erken” dedi.

ABD’nin Moskova’nın petrol sektörüne uyguladığı yaptırımlar, Rus ham petrolünün akışını bozdu. Bu da bu yılın başlarında küresel petrol endekslerindeki kazanımları desteklemeye yardımcı oldu. Ancak piyasa, son üç haftada fiyatları etkileyen Trump’ın çeşitli tarifenden etkilendi.

OPEC bir raporda, Başkan Trump’ın ticaret politikalarının küresel piyasalarda oynaklığı körükleme riski taşıdığını ve temelleri yansıtmayan arz-talep dengesizlikleri yaratma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Ayrıca, bültende birkaç üyenin arz kısıtlamalarını daha iyi uyguladığı da gösterildi.