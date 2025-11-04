Brent ham petrol vadeli kontratları yüzde 0,2 düşerek 64,74 dolara geriledi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,2 düşüşle 60,91 dolar seviyesinde işlem gördü.

Pazar günü, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri, Aralık ayı için küçük bir üretim artışı ve gelecek yılın ilk çeyreğinde artışlara ara verilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

OPEC+, Nisan ayından bu yana günlük yaklaşık 2,9 milyon varil (küresel arzın %2,7’si) üretim artışı hedefi belirledi; ancak Ekim’den itibaren arz fazlası beklentileri nedeniyle artış hızını yavaşlattı.

DBS Bank enerji analisti Suvro Sarkar, “Piyasa bunu, OPEC+ tarafının olası bir arz fazlası durumunu ilk kez kabul etmeye başladığının işareti olarak görebilir. OPEC+ şimdiye kadar talep görünümüne ve piyasanın ekstra varilleri absorbe etme kapasitesine oldukça iyimser yaklaşmıştı” dedi.

Öte yandan, Avrupa’nın önde gelen enerji şirketlerinin yöneticileri, Pazartesi günü yaptıkları açıklamalarda, gelecek yıl bir petrol arz fazlası oluşacağı yönündeki tahminleri reddederek artan talep ve azalan üretime dikkat çekti.