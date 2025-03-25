ABD’nin Los Angeles eyaletinden Çin’e uçan United Airlines 787 uçağı, pilotlardan birinin pasaportu olmadan havalandığının anlaşılması üzerine geri dönmek zorunda kaldı.

Havayolu şirketinin CNN International’a yaptığı açıklamada, 198 sefer sayılı uçak cumartesi günü yerel saatle 14:00'te 257 yolcu ve 13 mürettebatıyla LAX'ten kalkarak Pasifik Okyanusu üzerinde kuzeybatıya, Şanghay'a doğru yol aldı.

FlightAware web sitesine göre, iki saat sonra uçak geri döndü ve San Francisco'ya yöneldi, burada saat 17:00 civarında indi.

United yaptığı açıklamada “Pilotun pasaportu uçakta yoktu. Müşterilerimizi o akşam varış noktalarına götürmek üzere yeni bir ekip ayarladık. Müşterilerimize yemek kuponları ve tazminat sağlandı" ifadelerini kullandı.

Yeni mürettebat akşam 9 civarında havalandı ve Şanghay'a planlanandan 6 saat geç indi.