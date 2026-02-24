Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 23 Mayıs 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’ye gelen bilgide zanlının Şht. Haşim Sokak üzerinde bulunan ikametgahında kendisine ait olan pitbull kırması köpeğini başı boş bıraktığını ve bölge halkını tedirgin ettiğinin öğrenilmesi üzerine Lefkoşa Türk Belediyesi ve Veteriner Dairesi ile yazışmalar yapıldığını söyledi. Polis, 7 Kasım 2025 tarihinde Veteriner Dairesi tarafından 102.404 TL idari para cezası kesildiğini ancak zanlının ödemesi gereken parayı 30 gün sürede ödemediği için “Hayvan Refahına Aykırı Hareket” suçunu işlediğini belirtti. Polis, zanlının bu suçtan aleyhine dava okunması için 23 Şubat 2026’da Lefkoşa Adli şubeye celp edildiğini, yapılan muhaceret kontörlünde 29.11.2025 tarihinden itibaren toplamda 86 gün izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının Hayvan Refahına Aykırı Hareket ve KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının Türkmenistan uyruklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.