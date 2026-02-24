Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Salih Öztürk mahkemeye olguları aktardı. Polis, 20.02.2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından trafikte şüpheli bir şekilde seyreden zanlının aracının durdurulduğunu söyledi. Polis, zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada 6 ayrı pakette 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Polis, aynı gün zanlının Ortaköy’deki evinde arama yapıldığını, 9 ayrı pakette satışa hazır 135 gram hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 11 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan haplar, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 102 bin TL ile 445 sterlin bulunarak emare olarak alındığını, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, gönüllü ifade veren zanlının maddeleri 10 Şubat’ta bir şahıstann196 gram hintkeneviri ve 11 adet hap olarak aldığını, 56 gramını birçok kişiye sattığını ve maddi kazanç sağladığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, maddelerin analize gönderileceğini, zanlının uyuşturucu aldığı şahıs ile sattığı şahısların tespitine yönelik araştırma yapılacağını ve cep telefonunun inceleneceğini belirterek,8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.