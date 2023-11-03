Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 zanlının, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade alma işlemleri başladı.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

İstanbul’da haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheliden Nilgün Yılmaz, Metin Yılmaz ve Gürsel Yılmaz isimli 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Polat’a ait şirketin Ankara şubesini işleten Mustafa Özalp'ın Polat'a ait 1 milyon 800 bin lirayı nişanlısı Kübra Doğan'ın hesabına aktararak el konulmasını engellemeye çalıştığı belirlendi.

Banka personelinin dikkatiyle fark edilen para kaçırma işlemi, engellendi.

8 KİŞİNİN İFADESİ TAMAMLANDI

Ankara’daki 4 kişiyle de birlikte hakkında soruşturma yürütülenlerin sayısı 34’e yükselirken gözaltı sayısı ise 24 oldu.

Ayrıca gözaltındakilerden 8’inin ise ifadelerinin tamamlandığı öğrenildi.

ESKİ EVLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yeni evlendiği dönemde yaşadığı Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katı ve yaklaşık 5 yıl önce Engin Polat'ın annesi Şükran Polat ve babası Sezgin Polat'ın yaşadığı gecekondu görüntülendi.

Polat ailesini tanıyan mahalle sakinleri konuştu.

"DİLAN POLAT'I GELİN GELDİKTEN SONRA BURADA GÖRÜYORDUK"

Mahalle sakini Mercan Demirtürk, "Biz Sezgin ağabeyin elinde büyüdük. Bize ağabeylik yapıyordu." dedi.

Dilan Polat'ı evlendikten sonra elinde kamerasıyla fotoğraf çekmeye giderken gördüklerini aktaran Demirtürk, "Maddi durumları kendilerine yetecek şekildeydi. Kapının önünde sohbet ediyorduk. Kendilerine ait araçları vardı. Sezgin ağabey ticari taksi işiyle uğraşıyordu. Kiralık taksileri vardı. Nakliye işiyle uğraşıyordu. Öyle çok kötü durumda değillerdi. Yaklaşık 4-5 sene önce Sezgin ağabeyler taşındı buradan. Engin ondan da 1-2 sene önce taşındı. Engin Bey dış cephe kaplaması yapıyordu. Askerden geldikten sonra dış cepheyle inşaat işiyle uğraşıyordu." dedi.

"ONLARI SİZİN GİBİ MEDYADAN TANIYORUM"

Engin Polat'ın anne ve babasının yaşadığı evde kalan kiracı ise "Kiracıyım, burada 3 yıldır oturuyorum. Onları sizin gibi medyadan tanıyorum. Eskiden müşterimdi gelip gidiyordu. Uydu işi yapıyordu öyle tanıştık. Bizden önce kızı oturdu. Daha önce kendisi oturuyordu. Kızından sonra bize kiraya verdi. 3 bin 500 lira kira ödüyorum." diye konuştu.

Mahalle sakini Mercan Demirtürk, "Biz Sezgin ağabeyin elinde büyüdük. Bize ağabeylik yapıyordu." dedi.