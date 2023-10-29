Polat çiftinin sosyal medyadan paylaştığı gönderilerdeki lüks yaşantısı ülkenin gündemine oturmuştu. Çiftin paylaşımları sonrasında ortaya atılan iddialara yönelik MASAK raporu hazırlanmış ve tüm mal varlıklarına el konmuştu. Ayrıca Polat çiftinin yurt dışına çıkış yasağı da getirilmişti.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, bugün kamuoyuna yeni bir açıklama yaptı.

"ETİK VE EDEBE İLİŞKİN ŞIMARIKLIKLARIMIZ OLMUŞTUR"

Polat çiftinin kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Bizlerde de her kulda olabileceği gibi beşeri hatalar mevcuttur. Çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur." ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında ise şu şekilde: