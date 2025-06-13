Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde müşteri olarak konaklayan bir şahsın, 11 ve 12 Haziran 2025 tarihlerinde sahte para tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Polis, toplamda 800 ABD doları değerinde 8 adet sahte 100’lük banknotun taksi, konaklama ve kumar ücreti karşılığında kullanıldığını açıkladı.

Yetkililer, söz konusu sahte paraların aşağıdaki seri numaralarını taşıdığını duyurdu:

MF57396205B, KH62019732C, HE71361680L, KH62019741C, HE71360920L, HE71361221L, PB91650524A ve PB91650436A

Bu sahte banknotlardan daha önce piyasaya sürülmüş olma ihtimali bulunduğuna dikkat çeken polis, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Elinde bu seri numaralarından birini taşıyan 100’lük ABD doları bulunan kişilerin parayı dikkatle kontrol etmeleri ve şüpheli bir durum fark etmeleri halinde en yakın polis merkezine başvurmaları önemle rica edildi.