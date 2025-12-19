Esentepe–Tatlısu Anayolu’nda salon araç ile kamyonun yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Polis açıklamasına göre, 19 Aralık 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında, Esentepe–Tatlısu Anayolu’nun 17–18’inci kilometreleri arasında bir salon araç ile kamyon aracın yüz yüze çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonucu salon araç sürücüsü ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.