Polisten edinilen bilgilere göre, Tatlısu istikametine doğru seyreden Azamat Yangibayev (E-33) yönetimindeki UE 822 plakalı beton mikseri pompası kamyonu, önünde aynı istikamete doğru ilerleyen ve yolun sağında bulunan Kayım Center isimli iş yerine dönüş yapmak için bekleyen araca çarpmamak amacıyla sağ şeride geçti. Bu sırada karşı istikametten gelen Katarzyna Marta Walewska (K-43) yönetimindeki ZH 420 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan ZH 420 plakalı araç sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak beyin kanaması ve iç kanama teşhisiyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında UE 822 plakalı kamyon sürücüsü Azamat Yangibayev tutuklanırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.