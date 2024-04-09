Polisin açıklaması şöyle:

Geçitköy'de Dere sularının yükselmesi nedeniyle ulaşıma kapatılan Karşıyaka - Çamlıbel Anayolu, su seviyesinin düşmesi sonucu yeniden trafiğe açılmıştır.

Beklenen ödeme yapıldı Beklenen ödeme yapıldı

Öte yandan su birikintisi nedeniyle trafiğe kapatılan Girne - Alsancak Çevre Yolu alt geçidinin Lefkoşa gidiş yönü su tahliyesinin ardından yeniden trafiğe açılmıştır.

Lapta - Alsancak Anayolunun, ALSANCAK mevkii İleli Market önlerinde oluşan su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, su seviyesinin düşmesi sonucu yeniden trafiğe açılmıştır.