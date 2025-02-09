Tutuklamalarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

08.02.2025 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Güzelyurt’ta gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu’nun Mevlevi Çemberi mevkiinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol maksatlı durulan araçta yolcu olarak bulunan R.D.(E-27)’nin şüpheli hareketleri üzerine, konu araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

09.02.2025 tarihinde, saat 00.30 sıralarında, Lefkoşa’da gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında, İffet Oruz Sokak üzerinde devriye halinde olan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından, park halinde bulunan bir araçta şüpheli olarak görülen iki şahsın kontrol maksatlı yanlarına gidildiği esnada, araçta yolcu olarak bulunan M.E.E.(E-22)’nin polisi fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan maddeleri araçtan dışarıya attığı tespit edilmiştir. Araçtan atılan söz konusu maddelerin yapılan incelemesinde; yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet sarma sigara olduğu tespit edilmiştir. Akabinde konu araçta yapılan aramada ise, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında araçta bulunan M.E.E (E-22) ve U.Y.(E-22) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.