Yapılan yazılı açıklamada, kötü hava şartları sebebiyle liman operasyonlarının zaman zaman durdurulduğu ve gemi programlarında gecikmeler meydana geldiği belirtildi.

Bu kapsamda Kurum tarafından temin edilen ve arpa yükünü taşıyan geminin, Mersin Limanı’ndaki yükleme işlemlerinin de olumsuz hava koşullarından etkilendiği, bu nedenle planlanan sürede tamamlanamadığı kaydedildi.

Açıklamada, yaşanan gecikmenin tamamen meteorolojik şartlardan kaynaklandığı vurgulanarak, hava koşullarının uygun hâle gelmesiyle birlikte yükleme işlemlerinin en kısa sürede tamamlanacağı ve sevkiyatın gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kurumun, sürecin hızlandırılması adına ilgili tüm birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, kamuoyuna saygıyla duyuruldu.