Haravgi gazetesi, Güney Lefkoşa’da 18 ve 22 yaşındaki iki gencin önce kavgaya karışıp, duruma müdahale etmeye çalışan polise saldırdıklarını, “Mağusa Bölgesi”nde ise 22 ve 24 yaşındaki iki gencin bir gece kulübünde kavgaya tutuştuklarını ve kavgaya müdahale etmeye çalışan 3 polisin yaralandığını yazdı.

Haberde, aynı saatlerde yaşanan bir başka olayda da 19 yaşındaki bir gencin alkol tesiri altında iki polise saldırdığı ifade edildi.

Gazete, tutuklanan şahısların bugün mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini kaydetti.