Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

25.05.2025 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanı içerisinde, daha önceden işlemiş olduğu suçtan dolayı hakkında mahkeme tarafından tutuklama emri bulunan ve aranmakta olan E.Y.(E-36), Polis Ekiplerini görmesi üzerine polisten kaçmak amacıyla söz konusu işletmenin ikinci katındaki penceresinden yaklaşık 7 metre yükseklikten atlayıp zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır.

E.Y. kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayak bileğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Bahse konu şahıs aranmakta olduğu mesele ile ilgili mahkeme emri gereği tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.