23-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında 22.00-04.00 saatleri arasında Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler, bahis ofisleri, kahvehaneler ve halkın yoğun bulunduğu bölgeler kontrol edildi.

Lefkoşa’da kumarhanede bulunmaları yasak olmasına rağmen içeride tespit edilen 23 kişi hakkında işlem yapılırken, Gazimağusa’da 14, Girne’de 38 ve İskele’de 27 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Girne’de ayrıca üç eğlence mekanı işletmecisi hakkında; ruhsatsız alkollü içki satışı, işletme kapatma saatine uymama ve müzik yayını kurallarını ihlal etme gerekçeleriyle işlem yapıldı.

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde ise bir kişinin aracında yapılan aramada kanunsuz şekilde tasarrufunda bulunan 64 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi ve şahıs tutuklandı.

6 binden fazla araç denetlendi

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde toplam 6 bin 596 araç sürücüsü denetlendi. Çeşitli trafik suçlarından toplam 1.208 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde en fazla suç unsurunu sürat oluşturdu. Lefkoşa’da 112, Gazimağusa’da 167, Girne’de 39, Güzelyurt’ta 36 ve İskele’de 91 sürücü süratten rapor edildi.

Alkollü içki tesiri altında araç kullandığı tespit edilen toplam 34 sürücü hakkında işlem yapılırken, çok sayıda sürücü ehliyetsiz, sigortasız, muayenesiz ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.

Denetimler sonucunda toplam 125 araç trafikten men edilirken, 8 sürücü tutuklandı.