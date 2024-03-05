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Soruşturma devam ediyor...

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Ahmet LATİF (E-76), yönetimindeki JC 450 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada İnönü kavşağına 500 metre kala dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüje düşüp takla atarak karşı şeride geçmesi sonucu o esnada Gazimağusa istikametinden soldan birinci şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Umut BARAN (E-23) yönetimindeki LF 848 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

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