İskele’de bir siteye ait yer altında bulunan kirli su atık toplama havuzu içerisindeki atıkların arıtılması ile ilgili 3 metre derinlikteki koridor bölümünde, rutin kontrol ve çalışma yapmakta olan Mohammad ŞHAYESTE (E-41) ve Mohamad AGHJELOO (E-33) muhtemelen yer altındaki havuz ve koridor içerisinde biriken gazlardan dolayı baygınlık geçirerek yaşamlarını yitirdiler.

Bugün 08.30-15-50 saatleri arasında meydana gelen olayda, adı edilenlerin bedenlerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında mesele ile bağlantılı olarak H.O.Y. (E-45) ve R.D. (E-43) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, soruşturma devam ediyor.