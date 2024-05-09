Polisten operasyonla ilgili verilen bilgi şöyle:

09.05.2024 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasayon (Kara Boru Operasyonu) kapsamında, A.A.(E-32)’nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü ile toplam 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan muhtelif ebatlarda 9 adet kağıt parçası, iki adet tabanca, tabancalara ait iki adet şarjör ve toplam 10 adet canlı mermi tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.