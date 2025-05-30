Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan, Alpet Trafik Işıkları yanındaki Kent Güvenlik Sistemleri Kameralarının kablo altyapı tamir çalışmaları nedeniyle, Gazimağusa gidiş yönünde Kombos Ltd Organize Sanayi Bölgesi Giriş kavşağı ile Alpet Trafik Işıkları arası bugün trafiğe kapalı olacak.

Polisten verilen bilgiye göre, çalışmalar süresince ulaşım, Kombos Ltd ile Alpet Petrol arası servis yolundan sağlanacak.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği duyuruldu.