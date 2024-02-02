Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, "Isınmak için yangına sebep olmayalım..." uyarısı yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şömine veya odun sobalarınızı yakmak için, odunları tutuşturmak maksadıyla ani parlayan yanıcı maddeler (tiner, benzin v.b.) kullanmayınız.

Ev içerisinde ısınmak maksadıyla mangal kullanmayınız.

Isınmak için kullanacağınız elektrikli sobanın perde, koltuk, halı, kurutulacak giysiler veya kolay alevlenebilecek eşyalardan uzakta olmasına dikkat ediniz.

Tamamen söndüğünden emin olmadan mangal, şömine veya odun sobalarınızdan çıkan kömürleri çöp bidonları içerisine veya yanabilecek madde ve malzemeler üzerine dökmeyiniz."