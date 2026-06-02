Polonya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü kabine toplantısında, ilkokul öğrencilerinin cep telefonları ile görüntü ve ses kaydı yapabilen diğer elektronik cihazlarını okul binaları ve okul dışındaki eğitim faaliyetleri sırasında kullanamamasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Düzenleme, Polonya'nın sekiz yıllık temel eğitim sistemindeki 1 ila 8. sınıf öğrencilerini kapsayan kamu ve özel okullarda uygulanacak. Öğretmen izniyle ders kapsamında yapılan kullanımlar, sağlık veya engellilik nedeniyle verilen özel izinler ile acil durumlar yasağın dışında tutulacak.

Düzenleme kapsamında, liselere elektronik cihaz kullanımını tamamen yasaklama ya da kullanım koşullarını kendi tüzükleriyle belirleme yetkisi verilecek.

Tasarı, telefon kullanımını yasaklamanın yanı sıra okullara öğrencilerin telefonlarını ders süresince bırakacakları özel depolama alanları oluşturma yetkisi de veriyor. Öğrencilerin bu alanlara telefonlarını bırakmaları zorunlu tutulabilecek ancak cihazların içeriğinin incelenmesi yasak olacak.

Yasa tasarısının 1 Eylül'de yürürlüğe girmesi öngörülürken, okulların iç düzenlemelerini yeni kurallara uyarlamaları için 31 Ekim'e kadar süre tanınacak.

Hükümet onayının ardından söz konusu tasarı Polonya Parlamentosu'nda görüşülmek üzere parlamentonun alt kanadı Sejm'e gönderilecek.

Hükümet ayrıca çocukların internetteki pornografik içeriklere erişimini engellemeyi amaçlayan yasa tasarısını da kabul etti. Yeni düzenlemeler, dijital hizmet sağlayıcılarını kullanıcıların yaşını doğrulamak için etkili yöntemler uygulamakla yükümlü kılacak.

Yeni düzenlemelerin öğrencilerin dikkatini artırması, ruh sağlığını desteklemesi, akran ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

İlkokullarda telefon yasağı, Polonya hükümetinin reşit olmayanların sosyal medya platformlarına erişimine yönelik daha geniş kısıtlamaları değerlendirdiği bir dönemde geldi. Bu planlar arasında 15 yaş altı çocukların sosyal medyayı kullanmasının kısıtlanması da yer alıyor.