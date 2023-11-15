Popstar yarışması ile tanınan ünlü şarkıcıdan üzücü haber geldi.

Mehtap Yılmaz, beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdi.

Yılmaz'ın resmi Instagram hesabından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Dün gece acil olarak hastaneye kaldırılan Mehtap Yılmaz, beyin pıhtısı nedeniyle kısmi felç geçirmiştir. Tüm sevenlerimizden aldığımız mesajlar doğrultusunda açıklama yapma ihtiyacı hissediyoruz.

Şu anda doktorlar, durumunun daha iyiye gittiğini ve gerekli tedavinin yapıldığını belirtmişlerdir. Sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda sevenlerine bilgilendirme yapılacaktır."