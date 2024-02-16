The Times'a konuşan bir kaynak, Prens Archie Mountbatten-Windsor ve Prenses Lilibet Mountbatten-Windsor'un artık Archie ve Lilibet Sussex diye bilindiğini söyledi.

Gazeteye göre çocuklar taç giyme töreninden bu yana, Prens Harry'nin orduda görev yaptığı dönemde Yüzbaşı Wales diye bilinmesine benzer bir şekilde Sussex'ler diye anılıyor.

Alternatif bir isim kullanma kararı, 1960'ta Kraliçe II. Elizabeth'in gelecekteki varislerinin Mountbatten-Windsor diye adlandırılacağına dair oluşturulan geleneği bozuyor.

Harry ve Meghan, mevcut internet siteleri Archewell.com'u kraliyet geçmişlerine bir selam olarak Sussex.com olarak yeniden markalaştırdıklarında büyük tepki aldı.

Ana sayfada, geçen yılki Invictus Oyunları'nda gülümseyen ve alkışlayan çiftin büyük bir fotoğrafı, kraliyet arması ve "Prens Harry ve Meghan, Sussex Dükü ve Düşesi'nin ofisi" başlığı görünüyor.

Sayfanın alt kısmındaysa Archewell Vakfı, Archewell Productions ve Sussex Royal internet sitesine bağlantılar yer alıyor.

Sussex'e dönüş, 2020'de "Sussex Kraliyet" etiketinin Buckingham Sarayı'nda bir tartışma konusu haline gelmesiyle unvandan uzaklaşmalarının ardından yaşandı.

Kraliyet ailesinden ayrılmaları, çiftin dük ve düşes unvanlarını kullanabilecekleri ancak Majesteleri unvanlarını kullanamayacakları anlamına geliyordu.

Son eleştirilere yanıt olarak Meghan Markle, internet sitelerinin tasarımcılarının "detaylara gösterdiği dikkati" ve "yaratıcılık ve özeni" övdü.

Onlar sadece tasarımcı değiller; fikirlerinizi görsel kimliklere dönüştüren ortaklar. Çok özel bir şirket. Ayrıca Kanadalılar, bu yüzden hayranlarıyım.

The Times'a konuşan bir kaynak, yeniden markalaşmanın çiftin yaptığı hayır işlerini sergilemek ve artık hepsi aynı soyadı kullanan aileyi birleştirmek için bir merkez olduğunu söyledi.

Kaynak, çiftin Sussex soyadını tercih etme kararının yarattığı tartışmalara rağmen, sitede kraliyet kelimesinin kullanılmadığını da sözlerine ekledi.

Bu gelişme düşesin bu hafta Lemonada Media'yla yeni bir podcast anlaşması yaptığını duyurmasından sonra yaşandı. Prens Harry ve Meghan Markle, Spotify'la olan anlaşmalarını geçen yıl sonlandırmıştı.

Sussex'ler o zamandan beri gelecek yılki Kış Invictus Oyunları'na hazırlanmak üzere Vancouver'daki Whistler'a geldi ve karlı zeminde göz kamaştırıcı görünürken fotoğraflandı.

Harry önceki gün, tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan ya da uzun süre ayakta durmakta zorlanan kişiler için bir kayak türü olan oturarak kayak yapmak üzere yamaçlara çıkmıştı.