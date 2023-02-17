'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından İstanbul'da beklenen deprem de gündeme geldi.

tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum Deprem Özel’ programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Nuray Aydınoğlu, İstanbul Depremi ile ilgili soruları yanıtladı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, faya çok yakın olan İstanbul'daki yerleri sıraladı.

Şengör, “Kırmızı noktalar en büyük ivmelerin hissedileceği yerler. Yukarıya doğru etiler azalıyor. Büyükçekmece ve Küçükçekmece arası, Küçükçekmece-Haliç arası buralar sahile paralel giden yerler. Avcılar, Samatya, Yedikule… Karşı tarafa (Anadolu Yakası) geçtiğimiz zaman Fenerbahçe biraz daha ileriye gittiğimiz zaman Kartal-Tuzla ve Adalar… Bu bölgeler faya çok yakın” ifadelerini kullandı.