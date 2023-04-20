İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Profesörü Dr. Celal Şengör, zatürreye yakalandı. Şengör, Azerbaycan seyahatini hastalığı nedeniyle iptal ettiğini takipçilerine duyurdu.

Hasta yatağından, sağlık durumunu anlattığı bir video paylaşan Celal Şengör şunları söyledi:

“Sevgili dostlarım kusura bakmayın, Azerbaycan’a gelemedim çünkü zatürre oldum. Doktor da ’15 gün yatağında kalacaksın’ dedi. Ben de yatağımdayım zaten. Öksürüp duruyorum. İnşallah çabuk geçer, mayıs ayında Azerbaycan’a gelebilirim. Gelmeyi çok istiyorum. Çamur volkanlarını görmeyi istiyorum. Görüşmek üzere.”