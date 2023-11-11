"3 YILDA YAŞANACAK DEPREM 10 AYDA OLDU"

11 ili vuran deprem felaketinin üzerinden neredeyse 1 yıl geçti. Türkiye'deki fay hatları ise o günden bu yana hiç olmadığı kadar aktif. CNN TÜRK'ün sorularını yanıtlayan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye'deki deprem sayılarında ciddi bir artış oldu. Şu 10 aylık süre içinde sanıyorum 65-66 bin deprem var. Bu 3 yılda olması gereken deprem sayısıdır. Düşünün 3 yılda olması gereken deprem 10 ay gibi bir sürede oldu" dedi.

"BÜYÜK DEPREMLERİN AYAK SESLERİ"

Marmara Denizi 4.1, Antalya 4.4 ve son olarak Hatay Kırıkhan 4.8 ile sarsıldı. Peki, yaşanan bu depremler neye işaret ediyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Gelecekte olabilecek büyük depremlerin ilk ayak sesleri gibi algılanabilir. Avşa açıklarındaki bu deprem, yeni bir bölgeyi işaret ediyor. Gelecekte Güney Marmara'da kara üzerinde bile bir deprem olabilir. Biraz dönüp o tarafa da bakmak gerekiyor. Çünkü hemen güneyde Yence-Gönen depremi var. 7.2 büyük bir deprem, büyük bir yıkım yapmıştı" diye konuştu.

"ARTÇI SARSINTILAR BİR SÜRE YAŞANACAK"

Uzmanlar, özellikle 6 Şubat depremlerinin yaşandığı 11 ile dikkat çekiyor. "6 Şubat'ta altından fay geçtiği için büyük deprem yaşandı. 4.8 bir artçı deprem. Yani büyük bir depremin habercisi falan değil, büyük deprem zaten oldu. Bu artçıları bu bölge daha yaşayacak. Bazen büyük olacak. 4.8 küçük değil. Hasarlı binalarda bile yıkımlar yapabilir. O nedenle vatandaşların hasarlı binaların yakınından geçmemesi ve içine girmemesi gerekiyor" uyarısında bulundu.