Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında özellikle Konya ve Kayseri'de deprem hareketliliği gözlemlenmeye başlandı. Son olarak bugün Kayseri'de 6 dakika arayla 4'ün üzerinde 3 deprem meydana geldi. Depremler, Kayseri başta olmak üzere Kahramanmaraş, Adana, Sivas ve Nevşehir'de de hissedilirken vatandaşlar paniğe kapıldı.

NACİ GÖRÜR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Söz konusu depremler sonrasında Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. "Son Maraş ve Gaziantep depremleri Anadolu Levhasının bölgeye yakın aktif fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor" diyen Prof. Dr. Naci Görür, "Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir" dedi.

İşte Prof. Dr. Görür'ün açıklamasından satır başları:

"Saraycık-İncesu/Kayseri’de 4,9 ve 4,2 artçı deprem oldu. Bu deprem düşük aktiviteli Ecemiş Fay zonu içerisinde. Bu zon KAF’dan ayrılıp Mersin’e kadar uzanır 730 km uzunluktadır. Geçmişte büyük depremler üretmiştir. 1414, 1717 ve 1835’de depremlerin şiddeti yer yer VIII olmuştur.

1717 depreminde 8 binden fazla insan ölmüştür. 1835’de 1000’den fazla insanın öldüğü söylenir (Anadolu Gaz.). Aletsel dönemde 1940, 1960, 2021 yıllarında genellikle 4-5 mertebelerinde depremler olmuştur. Son Maraş ve Gaziantep depremleri Anadolu Levhasının bölgeye yakın aktif fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor. Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir.

Yoksa büyük deprem olacak, şu zamanda olacak, vb şeyler söylemiyorum. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır."