İstanbul depremi hakkında sık sık uyarılarda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür son açıklamalarıyla korkuttu. Deprem uyarıları ile pek çok kişinin yakından tanıdığı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da 8 şiddetinde bir deprem beklendiğini söyledi.

Sabah Gazetesi yazarlarından Yüksel Aytuğ bugünkü köşesinde 'Naci Görür’den çok önemli deprem tahmini' başlıklı yazısını yayımladı. Naci Hoca ile aynı sitede oturduğu belirten Aytuğ sitenin yönetiminin genel kurul toplantısında Naci Görür'ün açıkladığı tespit ve öngörülerini kaleme aldı.

Yüksel Aytuğ'un köşesinde yer alan ifadeler şöyle; Prof. Dr. Naci Görür'ün İstanbul depremi hakkındaki tespit ve öngörüleri:

"İstanbul'u, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen hayali bir yatay çizgiyle kuzey ve güney olarak iki bölgeye ayırın. 8 şiddetinde beklenen İstanbul depreminde şehrin güney bölümü büyük hasar alacak.

KÖPRÜ

Kuzey bölümünde ise büyük bir yıkım gerçekleşmeyecek. Bu nedenle kuzeydekiler kendilerini güneydekilere yardım etmek için hazırlasınlar. Şehrin kuzeyinde oturanlar 1999 depremini nasıl geçirdilerse aynısını hissedecekler. Sadece Sarıyer'in merkezi dışında. Orada sağlam ev kalmayacak."