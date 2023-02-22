İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Müttüoğlu deprem bölgesine gitti, depremzedelerle biraraya geldi. NTV'nin sorularını yanıtlayan Müftüoğlu, "Esas mesele bundan sonra psikolojik enkazı kaldırmamız lazım. Halk çok tedirgin, devlet burada, hepimiz buradayız. Bu yaraları biz sararız, böyle acılar tutkal görevi de görebilir. Çok büyük bir travma. Halkımızın gücüyle geleneklerimiz bunu aşmaya yardımcı olacaktır" dedi.

Müttüoğlu, depremin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesine gitti, bölgede çok büyük bir travma yaşandığına dikkat çekti. Herkesin birbirine destek olmasını gerektiğini vurguladı.

"Travmanın devamı daha da büyüyecek" diyen Müftüoğlu, "Burada mesele şu: Bizim toplumumuzun yetiştirdiği değerler, bilim insanları, sahada çalışan görevli insanlar, yetenekliler olarak önceliğini kadınlara ve çocuklara vereceğiz. Onlara çok büyük şevkat çemberi oluşturmalıyız" diye konuştu.

"Temizlik ve özellikle de tuvalet şartlarının iyi olmadığı bölgeyle ilgili gündemde olan diğer bir konu da salgın hastalık riski" diyen Müftüoğlu, "Bu kadar sağlıksız bir ortamda salgın hastalık tehdidi her zaman var. Ama şu anda ciddi bir salgın söz konusu değil" şeklinde konuştu.