Real Madrid, Arda Güler ile 6 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Real Madrid, Fenerbahçe'nin futbolcusu Arda Güler'in tarnsferini resmen duyurdu.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid C. F. ve Fenerbahçe SK, önümüzdeki altı sezon boyunca kulübümüzle bağlantılı olacak oyuncu Arda Güler'in transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Arda Güler'in Real Madrid'in yeni oyuncusu olarak tanıtımı yarın, 7 Temmuz Cuma günü, öğlen saat 12:00'de Ciudad Real Madrid'de yapılacaktır. Arda Güler daha sonra medyanın karşısına çıkacak."

Real Madrid kulübü ayrıca Arda Güler için "Yükleniyor" başlıklı Türkçe bir paylaşım da yaptı.

Fenerbahçe'den Arda Güler için KAP açıklaması geldi.

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid CF kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

İkinci KAP bildirisinde ise, "Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir." denildi.