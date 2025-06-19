Kylian Mbappe, akut gastroenterit teşhisiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mbappe’nin sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtilirken, hastalığın seyrine göre sahalara dönüş süresinin belirleneceği kaydedildi. Oyuncunun durumu hakkında ilerleyen günlerde yeni bilgilendirme yapılması bekleniyor.

Akut gastroenterit nedir?

Akut gastroenterit, mide ve bağırsakların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan, ani başlayan bir sindirim sistemi enfeksiyonu olarak bilinir. Genellikle virüsler (örn. norovirüs, rotavirüs), bazen de bakteriler veya parazitler nedeniyle oluşur.