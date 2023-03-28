Arda Güler, birçok Avrupa devinin takip listesinde yer alıyor. Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan genç oyuncu için son olarak Barcelona'nın adı masaya gelmişti. Sözleşmesinde yer alan madde gereği sezon sonunda çok ucuza takımdan ayrılma ihtimali olan Arda ile ilgili İspanyol basını haberler yaptı.

500 DAKİKAYI GEÇEMEYECEK

İspanyollar, Arda Güler'i Real Madrid ve Barcelona'nın yakından takip ettiğini ve sezon sonunda çok ucuza alabileceğini yazdı. Sezon sonuna kadar 500 dakikalık sınırı geçemeyeceği ifade edilen Arda'nın transfer olacağı iddia edildi.

ARDA GÜLER REAL MADRID'E

İspanyol basınından "El Nacional"in haberine göre; Florentino Perez, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e kafayı taktı. Real Madrid'e Arda Güler gibi bir yeteneği kazandırmak isteyen Perez çalışmalara başladı. Sezon sonunda genç oyuncuyu kadrosuna katmak için menajerlere talimat veren Perez, Fenerbahçe yönetiminin elini kolunu bağladı.