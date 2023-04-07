'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, Caner Toygar’ın Youtube'da yayınlanan programına konuk olmuş ve burada '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' diyerek herkesi şoke etmişti.

Söylemezsem Olmaz'a katılan Kobra Murat mal varlığı hakkında bomba bir itirafta bulundu.

Sürekli konuşulan mal varlığı hakkında “2.5 milyon borca girdim konak yaptırıyorum. Ben çocuklarıma yatırım yapmak isteyen bir roman çocuğuyum" diyen Kobra Murat şu itirafıyla şoke etti:

"1 EV PARASI BİR DÜĞÜNE GİDİYOR"

"Ben o programa katıldığımda program reyting alsın diye dedim. 'Şimdiye kadar 18 kilo altınlarım olmuştu' dedim. O kısmı kesmişler. Bizim düğünlere çok para gidiyor. 1 ev parası bir düğüne gidiyor. Ben çocuklarıma bir hatıra bırakmak istiyorum, çocuğuma 13 yaşında yazlık aldım. 2.5 milyon borca girdim konak yaptırıyorum, üst katında ben oturacağım."

"BÜTÜN AKRABALARIN YÜKÜ BENDE"

Kobra Murat ayrıca "Ben eskiden ölmüşlerle konuşan insandım, millete senin başına bu gelecek şu gelecek derdim. Herkesin çok bereketini, çok duasını aldım. Ben de bu çocuğumun bu günlerini görünce 7 tane kurban keserim. Bana kimse mahallede Murat demez. Üç tane çocuğum var, bütün akrabalarımın yükü benim üzerimde. Kimse çalışmıyor, benim dışımda. Duvara çivi çakıp kıyafetlerini asan biriyim, çocuğuma bir şey bırakmak isteyen, yatırım yapmaya çalışan bir roman çocuğuyum" açıklamasını yaptı.