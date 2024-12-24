Süper Lig'de ilk devreyi lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe, ara transfer döneminde yıldız futbolcuya imza attıracak.

TALISCA BEKLENİYOR

Uzun süredir Talisca transferi için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, hem oyuncuyu hem de kulübünü ikna etme aşamasındaydı.



RIDVAN DİLMEN DUYURDU



Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden biri olan Rıdvan Dilmen, HTSpor'da sarı-lacivertlilerin yeni transferini duyurdu.

"BUGÜN YARIN AÇIKLANIR"

Talisca transferinde sona gelindiğini belirten Dilmen, "Fenerbahçe, Talisca’yı bugün yarın getiriyor. Ayrıca bir stoper transferi de muhtemel" dedi.



STOPERE HERMOSO



Dilmen'in bahsettiği savunmacı ise Mario Hermoso olarak biliniyor. Fanatik'in haberine göre; Hermoso’nun da Fenerbahçe’nin şartlarını kabul ettiği, İspanyol stoper ile de ara transfer döneminin başlamasıyla imzaların atılabileceği bildirildi. Transfer konusunda daha önce Teknik Direktör Jose Mourinho ile toplantılar yapıldığı ve Portekizli çalıştırıcının iki futbolcunun alınmasına onay verdiği öğrenildi.

