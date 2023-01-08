Rıdvan Dilmen yine yorumlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Fenerbahçeli olmasıyla bilinen Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin taktiğini eleştirdi. Jorge Jesus'un maça yanlış başladığını ifade eden Rıdvan Dilmen'in verdiği basketbolcu örneği ise yayına damga vurdu.

"BANA KALIRSA JESUS YANLIŞ BAŞLADI MAÇA"

"Okan Buruk'un maç öncesi yapılan planlarının tamamı tuttu ilk devrede. Bunda Fenerbahçe'nin oynamayı tercih ettiği oyunun da etkisi yüksek. Fenerbahçe'nin 10 kişi kaldığı Giresunspor maçı hariç dörtlü oynayıp kazanamadığı maç yok bu sezon. Bana kalırsa Jesus yanlış başladı maça. Okan Buruk hiçbir sürpriz ile karşılaşmadı. Kadıköy'de oynuyorsun, taraftarını yanına alman lazım."

"ÜLKER ARENA'DAN BASKETBOLCU GETİRSEN DE..."

"Fenerbahçe'nin en önemli silahlarından biri duran top. Kimse yanlış anlamasın ama Ülker Arena'dan basketbolcu getirsen de oraya o topu atamazsan o goller olmaz."