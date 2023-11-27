The Brian Jonestown Massacre adlı rock grubunun üyeleri, Avustralya'nın Melbourne şehrinde verdikleri konserde sahnede kavga etti. Kavga, grubun Avustralya turnesinin geri kalanını iptal etmesine neden oldu.

Sahnedeki kaos, 56 yaşındaki solist Anton Newcombe'un altı şarkı söyledikten sonra gitarist Ryan Van Kriedt'i sahneden atıp mikrofonunun kesilmesini istemesiyle başladı.

Newcombe, sahnede gitariste "Bu adamın mikrofonunu kesin, sahneden defol git, parti bitti kaptan" diye bağırdı. Newcombe ayrıca, “Sen sahneden defolup gidene kadar müzik yok. Aslında sana ihtiyacımız yok. Gitarımı yere bırak ve ne olduğunu bir düşün” dedi.

Van Kriedt tam sahneden inerken öfkeli Newcombe, gitarı Van Kriedt’in suratına fırlattı. Aldığı darbeden sonra gitarist, Newcombe’nin üzerine yürüyünce sahnede kavga çıktı. Grubun diğer üyeleri ve güvenlik görevlileri, Van Kriedt'in solisti boyunduruk altına almasıyla büyüyen kavgayı ayırmak için koştu.

Olaydan sonra Newcombe bir açıklama yaparak, çok yorgun ve duygusal olduğunu, sesinin iyi çıkmadığını söyledi. Fakat konsere giden bazı seyirciler, Avustralya medyasına, “Anton 20 dakika boyunca çok kötü şarkı söyledi ve sadece seyircilere küfrederek tahrik etmeye çalıştı” dedi.

Kavga sonrası, grubun gelecek konserlerinin iptal edildiği açıklandı.

The Brian Jonestown Massacre adlı grup, 1990 yılında San Francisco'da kuruldu. Ana akım rock dünyasında büyük bir başarı yakalayamasa da dünya çapında bir hayran kitlesi kazandı.