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Bağımsız Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, Gündem Kıbrıs Web TV'de Bahar Sancar'ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eğitim sisteminde ciddi sıkıntılar olduğunu kaydeden Rogers, eylemlerin ise çocuklara çok büyük haksızlık olduğunu söyledi…

Rogers: Eğitim sisteminde ciddi sıkıntılar var

Öğretmenlerin eylem ve grevlerini değerlendiren Rogers, eğitim sistemiyle ilgili çok ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek, plan-program ve nüfus politikalarında eksiklik olduğunu kaydetti.

Hükümetin eğitimle ilgili eksik ve aksaklıkları göz ardı ettiğini belirten Rogers, hükümet tarafından aniden 'Öğretmenler Yasası'nın gündeme getirildiğini kaydetti. Öğretmenler Yasası'nda değişikliğe ihtiyaç olduğunu belirten Rogers, görüşülen maddelerin ise değişikliğine gerek olmadığını kaydetti.



"Yapılan eylem ve grevler çocuklara büyük bir haksızlık"

"Olmayan politikalar çocukların geleceğini etkiliyor" diyen Rogers, konuyla ilgili sözlerini şöyle noktaladı:

"Şu anda yaşanan grev ayrı bir rahatsızlık verici bir durum. Ülkemizde zaten pandemiden kalan ciddi eğitim eksiklikleri var. Çocuklarımız belli sınıfları öğrenemeden daha ileri sınıfa geçtiler. Çocuklara yeterli eğitimi vermeden sınıf geçiriyoruz. Final sınavlarının yapılamayacağı noktaya geldik. Çocuklara büyük bir haksızlık. Herkes şapkasını önüne koyup bu durumu tekrardan düşünmeli. Tartışmalar çocuklar üzerinden yapılmamalı. Eylemin zamansız olduğuna inanıyorum."



"Bu kaçıncı tam gün eğitime geçiyoruz açıklaması?"

Eğitim Bakanlığı'nın 'tam gün eğitime geçiyoruz' açıklaması yaptığını hatırlatan Rogers, 'bu kaçıncı açıklama?' diye sordu. Bir pilot okul dahi belirlenmediğini, deneme yapılmadığını belirten Rogers, artık özellikle eğitimde somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.



Sağlık sistemi… "Verimli çalışan hekimle, çalışmayan hekim ayni maaşı alıyor"

Programda sağlık sistemi ve ülkedeki ilaç eksikliğiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Rogers, şunları kaydetti:

"Sağlık sisteminde ciddi bir sıkıntı var. Liyakate dayalı bir sistem yok. Kamunun içi tamamen boşaltılmış durumda. Çalışan veya çalışmayan kamuda aynı maaşı alıyor. Verimli çalışan hekimle, çalışmayan hekim ayni maaşı alıyor. Kamu şu anda çalışanla çalışmayanı hiçbir şekilde ayırt etmiyor. Ben de laboratuvarda çalıştığım dönem bunu gördüm"



"İlaç ve Eczacılık Dairesi ilkel şartlarda hizmet veriyor"

İlaç eksikliğinin de ciddi bir sıkıntı olduğunu kaydeden Rogers, bu sorunun global olduğuna dikkat çekti. İlaç ve Eczacılık Dairesi'yle ilgili de konuşan Rogers, dairenin çok ilkel şartlarda hizmet vermek durumunda kaldığını anlattı. Teknolojiden yoksun olan dairenin kötü yönetimin en bariz olduğunu kaydeden Rogers, "İlaçlar depo köşelerinde unutuluyor. Artık kullanılmayan ilaçlar sipariş veriliyor, aynı ilaçtan kolilerce tekrardan sipariş veriliyor. Bu kez bu ilaçlar gömülüyor. Çok ciddi bir sorun"



"Ara seçimlerle birlikte referandum yapılabilir"

25 Haziran ara seçimleriyle ilgili konuşan Rogers, tek bir milletvekili için tüm ada genelinde seçime gidilecek olmasının demokrasi gereği olduğunu belirterek, bu seçimlerde yapılacak bir referandumla olası böyle durumlarda seçime gidilmesinin önüne geçilebileceğini belirtti.

Rogers, 'bence bu seçimde bir de referandum yapsınlar ve şunu sorsunlar. Bundan sonraki süreçlerde eğer Özersay'ın ki gibi vekillikten istifalar olursa, seçim yerine, istifa eden kişiden sonra o partide en çok oyu alan kişi milletvekili koltuğuna geçsin. Eğer öyle bir yasa olsaydı şu anda Gülşah Sanver Manavoğlu vekildi" diye konuştu.