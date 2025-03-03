Türkiye’nin günlerce konuştuğu olay, 3 Ocak'ta Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşandı. Roketsan’da yazılım mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel’den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerinin eve girmesiyle Yücel’in cansız bedeniyle karşılaşıldı. Yapılan ilk incelemelerde, sodyum nitrat içerek intihar ettiği ihtimali üzerinde duruldu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ailesine teslim edilen Yücel’in cenazesi, memleketi Isparta’da toprağa verildi.

ADLİ TIP RAPORU: KİMYASAL ZEHİRLENME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Adli Tıp raporu dosyaya eklendi. Raporda, Yücel’in vücudunda alkol tespit edilmediği, ölümün ‘sodyum nitrat’ zehirlenmesi sonucu meydana geldiği yer aldı.

İNTİHAR YÖNTEMLERİNİ ARAŞTIRMIŞ

Yapılan dijital incelemelerde, Yücel’in ölümünden önce internette ‘intihar yöntemleri ve kısa sürede ölüme neden olan maddeler’ hakkında araştırma yaptığı ortaya çıktı.